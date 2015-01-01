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    Главная / Тележки и корзины / Покупательские тележки для магазина ( качество ) / Тележки покупательские для магазина 60 л качество

    Тележка покупательская STE 60 л качество

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    Цена за 1 шт. - 4960 руб.

    Артикул

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    Дополнительные характеристики
    Длина, мм 73
    Ширина, мм 450
    Высота, мм 950
    Объём 60 л
    Вес 9 кг
    Грузоподъёмность 50 кг
    Цвет желтый
    зеленый
    красный
    оранжевый
    серый
    синий
    Описание

    колеса : полиуретан

    Тележка покупательская торговая для магазина

    Данная тележка используется в больших магазинах и супермаркетах, объем 60 литров. Максимальная нагрузка - 50 кг. Имеет гальваническое покрытие (цинк) с двухслойным прозрачным акриловым лаком, которое обеспечивает надежную антикоррозийную защиту и сохранение привлекательного внешнего вида даже после долгого срока эксплуатации. Возможные цвета: красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, серый. Возможно нанесение логотипа по макету заказчика.


    Логотип на ручку: от 100шт - бесплатно. Эскизы предоставляются в CorelDRAW 

    размер видимой части :

    • на 60л тележку: сам логотип - не более 385*35мм, (вся наклейка - не более 400*82мм)