Тележка покупательская STE 60 л качество
Артикул
|Длина, мм
|73
|Ширина, мм
|450
|Высота, мм
|950
|Объём
|60 л
|Вес
|9 кг
|Грузоподъёмность
|50 кг
|Цвет
|
желтый
зеленый
красный
оранжевый
серый
синий
колеса : полиуретан
Тележка покупательская торговая для магазина
Данная тележка используется в больших магазинах и супермаркетах, объем 60 литров. Максимальная нагрузка - 50 кг. Имеет гальваническое покрытие (цинк) с двухслойным прозрачным акриловым лаком, которое обеспечивает надежную антикоррозийную защиту и сохранение привлекательного внешнего вида даже после долгого срока эксплуатации. Возможные цвета: красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, серый. Возможно нанесение логотипа по макету заказчика.
Логотип на ручку: от 100шт - бесплатно. Эскизы предоставляются в CorelDRAW
размер видимой части :
- на 60л тележку: сам логотип - не более 385*35мм, (вся наклейка - не более 400*82мм)