Тележка покупательская STE 60 л качество

Описание

колеса : полиуретан



Тележка покупательская торговая для магазина



Данная тележка используется в больших магазинах и супермаркетах, объем 60 литров. Максимальная нагрузка - 50 кг. Имеет гальваническое покрытие (цинк) с двухслойным прозрачным акриловым лаком, которое обеспечивает надежную антикоррозийную защиту и сохранение привлекательного внешнего вида даже после долгого срока эксплуатации. Возможные цвета: красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, серый. Возможно нанесение логотипа по макету заказчика.



Логотип на ручку: от 100шт - бесплатно. Эскизы предоставляются в CorelDRAW

размер видимой части :

на 60л тележку: сам логотип - не более 385*35мм, (вся наклейка - не более 400*82мм)



